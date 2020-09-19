Популярна телеведуча Анастасія Івлєєва продовжує радувати своїх шанувальників
Як передає Politeka.net, 29-річна російська блогерка розмістила відео, на якому веселиться в компанії своєї подруги. (Щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Дівчата весело стрибають і танцюють під заводну музику в готельному номері.
У підписі до ролика Івлєєва позначила, що у неї видалося відрядження з кращим другом.
Пільгова пенсія в Україні: в ПФУ розповіли про важливі нюанси, "після досягнення 50 років..."
"Я коханець Максима Галкіна": чоловік покійної Жанни Фріске зізнався, як його приголомшила Пугачова
Українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "Впродовж 14 днів..."
Пошарпаний "коханець" Ані Лорак Лазарєв приголомшив одкровенням: "у моєму житті були..."
"Відрядження з найкращим другом-це найкраще, що могло статися в 2020!🧨 як думаєте, хто з нас заводило ?😂 😂 😂 😂 ",- запитала у своїх шанувальників знаменитість.
Користувачі мережі не пройшли повз і миттєво почали коментувати побачене.
"Заводило в склянці зазвичай, ні?😂 ", "Дружба - це коли дурні ідеї приходять в дві голови одночасно😂 😂 🔗», «ось так виглядає справжня дружба 😁», «звідки у Насті стільки енергії?", "Ахахаз, блін круто, що така дружба існує!!!! ❤️", "Мені здається Івлєєва поступово перетворюється на Елджея", - висловилися в мережі.
До цього ми розповідали, що телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва поділилася неприємністю, яка трапилася в Африці.
Зірка в соціальній мережі "Instagram" поділилася фото з нової подорожі і розповіла про свої пригоди. На знімку Настя позує в леопардовому топіку, під який не одягла бюстгальтер, і чорному капелюсі на ланцюжку. Вона зробила селфі, прикрившись від сонця долонею.
Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".
Як повідомляла Politeka, зухвала Івлєєва пограла язичком, розбурхавши гарячим чином: «крутіше Дуа липи».
Також Politeka писала, що Івлєєва застигла в пікантній позі, показавши себе без прикрас: «Мерлін Монро 2020».