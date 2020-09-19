Популярна телеведуча Анастасія Івлєєва продовжує радувати своїх шанувальників

Як передає Politeka.net, 29-річна російська блогерка розмістила відео, на якому веселиться в компанії своєї подруги. (Щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Дівчата весело стрибають і танцюють під заводну музику в готельному номері.

У підписі до ролика Івлєєва позначила, що у неї видалося відрядження з кращим другом.

"Відрядження з найкращим другом-це найкраще, що могло статися в 2020!🧨 як думаєте, хто з нас заводило ?😂 😂 😂 😂 ",- запитала у своїх шанувальників знаменитість.

Користувачі мережі не пройшли повз і миттєво почали коментувати побачене.

"Заводило в склянці зазвичай, ні?😂 ", "Дружба - це коли дурні ідеї приходять в дві голови одночасно😂 😂 🔗», «ось так виглядає справжня дружба 😁», «звідки у Насті стільки енергії?", "Ахахаз, блін круто, що така дружба існує!!!! ❤️", "Мені здається Івлєєва поступово перетворюється на Елджея", - висловилися в мережі.

До цього ми розповідали, що телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва поділилася неприємністю, яка трапилася в Африці.

Зірка в соціальній мережі "Instagram" поділилася фото з нової подорожі і розповіла про свої пригоди. На знімку Настя позує в леопардовому топіку, під який не одягла бюстгальтер, і чорному капелюсі на ланцюжку. Вона зробила селфі, прикрившись від сонця долонею.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".

Як повідомляла Politeka, зухвала Івлєєва пограла язичком, розбурхавши гарячим чином: «крутіше Дуа липи».

Також Politeka писала, що Івлєєва застигла в пікантній позі, показавши себе без прикрас: «Мерлін Монро 2020».