Популярная телеведущая Настя Ивлеева поразила поклонников дерзкой красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото в необычном платье. Ивлеева была одета в разноцветное платье-комбинезон с прозрачными вставками. Ее волосы были уложены таким образом, что многие не узнали на фото кумира.

Настя позировала стоя и на полу в соблазнительных позах. Она засветила свои стройные ножки, сведя с ума поклонников.

Стоит отметить, что за полдня фото красотки собрали до 220 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Не похожа на себя», «Такой балдёж, везде разная», «На Дорофееву похожа», «Настюх, ты арестована за превышение красоты», «Похоже на какую-нибудь обложку из 90-х группы HIFI», «Когда там на обложку Vouge?», «Кошечка», «Мне одной кажется что на Бузову похожа?», «Я подумала что это Бузова», «Дикая львица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева поделилась необычной фотографией в образе арестованной. Звезда была одета в футболку с принтом обнаженного тела. Сверху она набросила черный меховой жакет. Настя вызывающе смотрела в камеру, позируя возле ростовой линейки.

Напомним, что Ивлеева огорошила безумными танцами в командировке, видео: "постепенно превращается в Элджея".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и Решки" сразила жарким видом на четвереньках в ультра-мини.

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и Решки» в легком платье удивила переменами во внешности, яркие фото.