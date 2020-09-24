Популярна українська співачка Світлана Лобода приголомшила яскравим відвертим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Лободи з'явилося фото, на якому співачка постала у вельми пікантному вбранні. Артистка одягла прозорий корсет, через який проглядався її животик і апетитні груди, заховані під бюстгальтером. Зверху Лобода накинула шкіряну куртку, яка надала образу пікантності. Образ артистка доповнила масивною прикрасою на шиї і незвичайною прикрасою на голові. Світлана спокусливо відкрила рот, змусивши своїх шанувальників кричати від захвату.

"Найбільш провокаційна артистка сучасної естради. Відеокліп на пісню "Boom Boom" досяг 15 млн переглядів в YouTube! Це тільки початок. Адже ми знаємо, що найкраще-тільки попереду!",- підписали фото автори аккаунта.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода у себе в Instagram заявила, що повертається до Києва. Свій пост Лобода супроводила знімком з цієї ж спекотної фотосесії. Тільки тепер вона опублікувала портрет, на якому можна було розгледіти ідеальну зовнішність артистки.

Крім цього, нещодавно співачка поділилася знімком, на якому позувала в екстра-міні. Співачка провела вечір біля моря. Вона блиснула своїми довгими ногами, підкоривши неземною красою.

Нагадаємо, що ніжна Лобода засвітила дорослу дочку-красуню у всьому білому:"вже з маму ростом".

Як повідомляла Politeka, розпатлана Лобода приголомшила виглядом після повернення до Києва:"Оля Полякова отримає інфаркт".

Також Politeka писала, що щаслива Лобода засвітила величезне кільце на пальці, Надя Мейхер оцінила.