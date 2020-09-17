Лобода підкорила шанувальників зворушливим спільним знімком зі своєю старшою дочкою

Популярна українська співачка, яка вже давно перебралася в Росію, не так часто виставляє напоказ свою сім'ю. Однак, цього разу вона зважилася показати шанувальникам свою 9-річну старшу дочку Єву. Новим знімком зірка поділилася в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Лобода і її дочка обидві позують в білих сукнях. При цьому співачка обіймає дівчинку і зворушливо притискає її до себе, дивлячись їй в очі. Судячи зі знімку, Єва вже щосили наздоганяє свою маму по зростанню.

"Я люблю тебе, моє дивовижне дитя", - підписала знімок Лобода.

Її шанувальники теж не змогли залишитися байдужими.

"Красуні", "ніжність", "чекаємо ще фото з другим чудовим дитям", "така ж чудова, як і матуся", "Доросла Євуська як же мчить час... щастя вам, дівчата!", "Євочка просто чарівна", "Єва вже така доросла", "Два білих лебедя", "Євочка вже з маму ростом", "Дочка маму наздоганяє", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лобода поділилася фото, на якому позує в екстра-міні, виставивши напоказ розкішні і худі ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Як добре цього вечора біля моря; як легко і спокійно; от якби тебе ще поруч ....." - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, схудла Лобода в екстра-міні застигла заради гарячого кадру.

Як повідомляла Politeka, на новому фото Лободи в міні-сукні помітили аномалію: "Пипець, який величезний...".

Також Politeka писала, що розпатлана Лобода влаштувала спекотні танці в гримерці в одному чорному боді.