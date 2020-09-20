Популярна артистка Світлана Лобода підкорила шанувальників ніжним фото з літака

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Лобода сиділа в літаку з чашкою кави в руках. Її волосся було зачесане назад. На співачці була надіта шкіряна косуха. Вона дивилася в кадр і загадково посміхалася.

"Люблю, коли вранці можна нікуди не поспішати і трошки помріяти за чашкою кави», - підписала фото артистка.

За 40 хвилин пост артистки зібрав понад 20 тисяч лайків. Оцінила знімок і співачка Надія Мейхер. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Крім цього, шанувальники звернули увагу на те, що на безіменному пальці Світлани красується кільце з величезним каменем.

"Світлана, ви заручилися?) ", "Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь», «Світлана як завжди вогонь», «Кайф», «Нехай всі мрії Світлани збуваються», «красуня», «лисичка)», «такий погляд загадковий», «ти дивовижна», - пишуть користувачі мхережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода підкорила шанувальників спільним фото зі своєю старшою донькою Євою. Обидві красуні позували на камеру в білих нарядах. 9-річна Єва стояла поруч з матір'ю, притулившись до неї. Судячи з фону, Лобода з дітьми знаходиться на відпочинку.

Нагадаємо, що на новому фото Лободи в міні-сукні помітили аномалію: "Пипець, який величезний...".

Як повідомляла Politeka, Лобода раптово повернулася до Києва, вразивши зухвалим виглядом з прозорим декольте: навіть Лоліта не стрималася.

Також Politeka писала, що відома співачка висміяла Світлану Лободу без штанів, фото конфузу: "напевно, дуже поспішала".