До чого готуватися простим українцям

Стало відомо, кого Кабінет міністрів звільнив від сплати пенсійного збору

Як пише Politeka.net, цю інформацією підтвердив очільник уряду Денис Шмигаль.

За його словами, українці, які вперше купляють житло, автоматично звільняються від сплати пенсійного збору.

Таке рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

"Українці повинні отримати можливість купувати житло за доступними цінами. Сьогоднішнім рішенням уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або знаходяться в черзі на отримання житла", - зазначив прем'єр-міністр.

Окрім цього, Денис Шмигаль анонсував зниження іпотечних ставок для українців.

"Це буде сприяти зниженню витрат на покупку власного житла. Ми активно працюємо над зниженням іпотечних ставок. Уже зараз є пропозиції, як і обіцяв президент України, 10% і нижче для іпотеки", - резюмував він, коментуючи результати засідання Кабінету міністрів.

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Так, у Мінфіні запропонували дозволити податківцям списувати борги підприємців без рішення суду. Цей законопроект вже надійшов до Ради для розгляду.

Запропоновані зміни стосуватимуться всіх платників податків, які самостійно задекларували грошове зобов'язання з податків і зборів у своїй податковій декларації або уточнюючому розрахунку без розподілу платників за розміром заборгованості.

Зараз відомі випадки, коли, наприклад, платники навмисне не платять задекларований податок і усвідомлено йдуть на те, щоб їм нарахували 10% штрафу, оскільки оборотні кошти їм були потрібні тут і зараз.

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