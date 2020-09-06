Українцям розповіли, кому доведеться платити "податок на розкіш"

Як передає Politeka.net, про це інформує Telegram-канал "Адвокат права".

Податок на розкіш - назва деяких видів податку на майно, і, згідно з українським законодавством, його відносять до групи місцевих відрахувань.

Якщо він відноситься до групи місцевих відрахувань, то розмір податкової ставки визначає місцева влада, а гроші після сплати також надходять до місцевих бюджетів.

В першу чергу, податком на розкіш можна назвати транспортний податок і відрахування за нерухомість (крім земельної ділянки).

Згідно із законодавством, платниками податку на нерухомість є фізичні та юрособи, які володіють нерухомістю на території України. За умови, якщо власниками нерухомості є кілька людей, то кожному належить оплатити "свою" частину.

"Розкішшю" вважаються квартири площею від 60 "квадратів" або житлові будинки від 120 кв.м. якщо мається на увазі різні типи нерухомості, то сукупна площа повинна бути не менше 180"квадратів".

Володарі такої нерухомості будуть переплачувати тільки за "зайві" метри. Наприклад, якщо квартира площею 86 кв.м., то власнику доведеться заплатити податок на 26 квадратів. Якщо площа квартири більше 300 кв.м, а вдома – більше 500 кв. м, доведеться заплатити податок на розкіш. Це ще + 25 тис.грн. щорічно до суми податку

Розмір такого податку може бути визначений за рішенням місцевої влади, і не повинен перевищувати 1,5% від розміру мінімалки. На початку 2020 року розмір мінімальної зарплати становив 4723 гривень, то максимальний розмір ставки не може бути вище 70,8 грн.

Не варто забувати, що за несплату податку на розкіш передбачені фінансові санкції. За затримку платежу на термін до 30 днів доведеться сплатити ще 10% суми податку, а за прострочення більш ніж 30 днів - 20% суми боргу.

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