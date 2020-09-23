Стало известно, кого Кабинет министров освободил от уплаты пенсионного сбора

Как пишет Politeka.net, эту информацию подтвердил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы, которые впервые покупают жилье, автоматически освобождаются от уплаты пенсионного сбора.

Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые покупают жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья", - отметил премьер-министр.

Кроме этого, Денис Шмигаль анонсировал снижение ипотечных ставок для украинцев.

"Это будет способствовать снижению расходов на покупку собственного жилья. Мы активно работаем над снижением ипотечных ставок. Уже сейчас есть предложения, как и обещал президент Украины, 10% и ниже для ипотеки", - резюмировал он, комментируя результаты заседания Кабинета министров.

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Так, в Минфине предложили разрешить налоговикам списывать долги предпринимателей без решения суда. Этот законопроект уже поступил в Раду для рассмотрения.

Предложенные изменения будут касаться всех налогоплательщиков, которые самостоятельно задекларировали денежное обязательство по налогам и сборам в своей налоговой декларации или уточняющем расчете без распределения плательщиков по размеру задолженности.

Сейчас известны случаи, когда, например, плательщики умышленно не платят задекларированный налог и осознанно идут на то, чтобы им начислили 10% штрафа, поскольку оборотные средства им были нужны здесь и сейчас.

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