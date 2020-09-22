Українець доведеться розщедриться в 2021 році

Так, згідно з новим бюджетом, кожен українців змушений буде віддати по 16 тисяч гривень своїх податків на обслуговування і погашення боргів, близько 5,4 тисяч на дефіцит Пенсійного фонду і більше 7 тисяч - на оборону і безпеку, пише «Оглядач».

Всі державні програми, субсидії, пенсії – все це оплачується із загальної скарбниці країни, яка поповнюється нашими податками. І чим більше українців приховують свої доходи, тим більше доводиться платити іншим.

Так. якщо витрати на зазначені сфери розділити на загальну кількість українців за даними електронного перепису (37,29 млн), то виявиться, що кожен громадянин, включаючи новонароджених, віддає своїми податками близько 4,1 тис.грн на медицину на рік, 4,6 тис. грн на освіту і всього 201,5 грн на рік на культуру.

Скільки і куди кожен українець віддає своїх податків:

медицина-4 188 грн (або 156,2 млрд з усього бюджету);

освіта - 4 660 грн (або 173,8 млрд грн);

культура - 201,5 грн (або 7,5 млрд грн);

на безпеку і оборону-7 163 грн (або 267,1 млрд);

НАБУ - 28,5 грн (або 1 млрд);

Офіс президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Апарат Верховної Ради-36,2 грн (1,35 млрд);

Кабінет Міністрів-65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ - 5 465 грн (203,8 млрд).

Найбільша стаття витрат – на погашення та обслуговування державного боргу-599,8 млрд.або 16 084 грн з кожного українця, включаючи новонароджених. Зазначимо, це вже не перший рік, коли найбільше коштів доводиться витрачає саме на борги.

Нагадаємо, проект бюджету на наступний рік Кабінет міністрів прийняв 14 вересня.

Бюджет - 2021 побудований на припущенні, що курс долара в Україні зросте до 29,1 гривні - в середньому за весь наступний рік.

Такий курс дозволить митниці та податковій зібрати 1,071 трильйона грн доходів. При цьому витрати уряду заклали на рівні 1,33 трильйона гривень.

Це означає, що дефіцит бюджету складе 270,354 мільярда грн - дещо менше нинішні кризові 298 млрд гривень.

Фінансувати "дірку" Мінфін планує в основному за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики, фінансування МВФ, інших офіційних кредиторів, а також випуску євробондів.

ВВП наступного року, за очікуваннями уряду, зросте на 4,6%, ціни зростуть на 7,3%, середня зарплата - 13,63 тис.грн на місяць, а мінімалка підвищиться до 6000 грн з 1 січня, а потім до 6 5 тисяч гривень - з 1 липня.

Зазначимо, українські експерти та опозиційні політики зустріли головний фінансовий документ країни гострою критикою. За їх словами, прийнятий держбюджет передбачає небезпечно високий дефіцит і не має зрозумілих механізмів його покриття.

Аналітики закликають мінімізувати додаткові бюджетні витрати, такі, як збільшення мінімальної зарплати. Інакше, за прогнозами експертів, виникнуть великі труднощі з виплатою старих кредитів і з отриманням нових, через що доведеться «включати друкарський верстат», що тільки посилить економічну кризу в країні.

Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні змінять: як це відіб'ється на зарплатах, "з 1 січня..."

Як повідомляла Politeka, українців ошелешили новим рішенням щодо штрафів, цифри зміняться:»подвійна сума...".

Також Politeka писала, що прожитковий мінімум в Україні змінять: як це відіб'ється на зарплатах, "з 1 січня...".