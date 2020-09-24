Українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес похвалилася розкішними ніжками

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram з'явилося фото, на якому довгонога красуня сиділа на лавці і намагалася вдягнути босоніжки на величезних підборах. Лера була одягнена в хутряну шубку і міні. Задерши ніжку, Товстолес показала свої розкішні ноги у всій красі.

"Поки ви чекаєте прем'єру нового "Жіночого кварталу", загляньте за лаштунки репетиції і відчуйте цю особливу атмосферу", - підписали фото автори каналу.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес похвалилася образом, який скопіювала у Кайлі Дженнер. Дівчина влаштувала зйомку на спортивному майданчику. Вона була одягнена в бежевий топ і білі штани. Костюм підкреслив ідеальну струнку фігурку зірки.

Як відомо, до "Жіночого кварталу" Лера Товстолес була моделлю. Дівчина виросла в Дніпрі, після чого брала участь в показах по всьому світу. Одного разу красуня навіть виходила на один подіум з Іриною Шейк.

У проектах "Жіночого кварталу" і "Квартал 95" красуня найчастіше виконує ролі моделей, коханок і красунь. За визнанням Лери, вона мріє взяти участь у шоу "Танці з зірками".

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