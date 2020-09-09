Молода українська гумористка і зірка "Квартал 95" Лера Товстолес підкорила мережу новим сміливим образом

На своїй сторінці в Instagram артистка "Жіночого кварталу" розмістила відразу два несподіваних фото з конем, чорно-біле і кольорове, передає Politeka.net.

На кадрах Лера постала в нюдовом топі на тонких бретельках, який вдало підкреслив її витончений бюст, тендітні плечі і тонку талію. Образ гумористка доповнила легким ковбойським капелюхом. Лера також зробила яскравий макіяж з акцентом на очі і надула губки, що додало образу ще більше грайливості.

"Чому б не викласти фотку з конем )", — коротко і нехитро підписала знімки актриса.

" Гарно але ЧБ круче)) А чому б і ні😉 коні інколи кращі за людей😊😊😊 ", "трохи повільніше, коні, трохи повільніше!🌹 ", "Красиві 👌🏽", "красуня❤️❤️❤️", — пишуть у коментарях друзі та шанувальники Товстолес.

Раніше зірка студії» Квартал 95 " Лера Товстолес продемонструвала струнку фігуру в обтягуючому міні.

На фото Лера позує в спокусливій сукні в обтяжку. Чорне вбрання з оригінальною блискучою обробкою ідеально сидить по фігурі зірки, а його коротка спідниця дозволяє Товстолес показати свої стрункі ніжки у всій красі. Образ гумористки доповнює акуратна укладка.

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