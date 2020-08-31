Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс продемонструвала струнку фігуру в обтягуючому міні

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Лєра позує в спокусливій сукні в обтяжку. Чорне вбрання з оригінальною блискучою обробкою ідеально сидить по фігурі зірки, а його коротка спідниця дозволяє Товстолєс показати свої стрункі ніжки у всій красі. Образ гумористки доповнює акуратна укладка.

На перших двох знімках можна розрізнити лише силует співачки, яка позує в темряві. Товстолєс ефектно вигинає спину і кокетливо піднімає зігнуту в коліні ногу. На останньому фото можна помітити, що знімки зроблені на зйомках нового шоу «Кварталу».

"Не втрималася і виклала всі фотки Ксюші Твердохліб. Спасибі Ксюші, що нагадала мені яка неймовірна у мене робота. Взагалі "робота" таке нудне слово для моєї професії. Але іноді, я все ж втрачаю з виду яка краса мене оточує", - підписала фото артистка.

Її шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"Богиня", "які фото!", "Шикарні фотографії", "Ну бомба!", "Класні і круті кадри! Ксюша відмінний і крутий фотограф))", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Товстолєс похвалилася спортивною фігурою на прогулянці.

Лера показала стильний образ під час прогулянки на спортивному майданчику - коротенький блідо-бежевий топ і спортивні штани з високою талією ідеально поєднувалися з білими кросівками. Свій образ, як виявилося, дівчина скопіювала у Кайлі Дженнер.

Нагадавши, гаряча блондинка з "Квартал 95" скопіювала образ Кайлі Дженнер на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, гаряча блондинка з "Квартал 95" блиснула пружними принадами в очеретах: "Шакіра".

Також Politeka писала, що волога блондинка з "Квартал 95" похвалилася засмаглими "булочками" в купальнику: "пішла спека".