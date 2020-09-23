Дружина українського співака Віктора Павлика зізналася, що хоче в собі змінити

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" опублікувала фото, на якому показала свій головний фізичний недолік. На знімку 26-річна концертний директор відображена в профіль з волоссям, зібраними в хвіст. На дівчині можна помітити яскраву сорочку.

Катерина Репяхова зважилася на одкровення, відповідаючи на питання передплатників. Так один з користувачів поцікавилася: "Катюш, а не замислювалася зробити ріно", - мова йде про пластичну операцію по корекції носа. Дружина Павлика заявила, що ніс її цілком влаштовує і вона не збирається нічого з ним робити, зате готується позбутися іншої частини тіла.

"Я б друге підборіддя відрізала)) Напевно, зроблю років в 40", - заявила Катерина Репяхова і вказала на проблемне місце на фото.

Раніше стало відомо, що Віктор Павлік так і не зумів зіграти весілля зі своєю новою обраницею, яка молодша за нього на 29 років. Пара зареєструвала шлюб у травні і планувала відзначити цю подію 10 червня. Через карантинні обмеження торжество довелося знехтувати на серпень, а потім і зовсім скасувати через смерть співака. Катерина заявила, що ні про що не шкодує і сподівається рано чи пізно таки влаштувати весілля.

Нагадаємо, екс-дружина Павлика розкрила останнє бажання покійного сина: "за місяць до свого відходу..."

Як повідомлялося, Віктор Павлік з молодою дружиною забули про жалобу і ошелешили щасливим видом на відпочинку.

Раніше також писали, що екс-дружина Віктора Павлика показала зворушливе фото з сином, що пішов з життя: "Пашенька, як янголятко під твоїм крилом".