Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк намагається "вичавити максимум" з останніх сонячних днів

Про це пише Politeka.net.

Так, Анна Заворотнюк опублікувала у своєму особистому Instagram цілу добірку нових осінніх знімків.

Осінню фотосесію спадкоємиця Анастасії Заворотнюк вирішила присвятити морозиву і останнім теплим дням у вересні.

"Ситуація коли страшно захотілося морозива. Ваніль, полуниця або шоколад?",- йдеться у підписі до добірки фото.

Для фотосесії розкішна Анна Заворотнюк підібрала шкіряну куртку, під якою лише біла футболка, і джинси із завищеною талією.

Нова публікація дочки Анастасії Заворотнюк припала до душі шанувальникам, через що вони завалили її захопленими коментарями.

"У цій ситуації немає іншого виходу. Красуня!", "Ти принадність!", "Шоколад"," Красива дівчина", "Лялечка"," Анютка, така красуня"," ви дуже фотогенічна і красива"," Полуниця з шоколадкою", " Анечка ви карколомна..", "Ну ви і красуня"," Барбі", " ванільний! А краще свій пломбір, Ганнуся, ти прекрасна, чудового дня, і бережи себе будь ласка не хворій", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Анна Заворотнюк похвалилася своїм повсякденним макіяжем.

Юна красуня вирішила показати своїм підписникам, як фарбується на кожен день. На початку відео Заворотнюк показує на камеру своє обличчя без косметики, а потім вміло демонструє свою техніку макіяжу, який вдало підкреслює її природну красу, не привертаючи до себе зайвої уваги. Результат вийшов спокійним і освіжаючим.

На ролику, опублікованому в Instagram, Анна постає перед глядачами в милому зеленому светрі, який вона кокетливо приспустила з плеча, засвітивши підодягнену під нього майку.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк попестила своє ніжне обличчя на камеру.

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