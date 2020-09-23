Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка Ані Лорак, продемонструвала ідеальну фігуру під час прогулянки

Як відомо, новою коханою Мурата стала молода візажистка з Києва на ім'я Лілія. Дівчина регулярно ділиться з підписниками в Instagram яскравими кадрами з відпочинку і роботи. Цього разу обраниця Налчаджіоглу похвалилася знімком в зухвалій позі, стоячи навпочіпки посеред парку і ефектно виставивши одну ногу вперед до камери, передає Politeka.net.

Дівчина позувала в обтягуючих чорних лосинах і короткому топі, які підкреслили всі достоїнства її фігури — довгі стрункі ноги, тонку талію, завидний бюст і тендітні плечі. Доповнили стильний образ масивні кросівки і темні окуляри.

"Вийшла на прогулянку ☀️", - лаконічно підписала знімок Лілія. Сам Мурат, як завжди, залишив лайк під знімком української красуні.

Нагадаємо, Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася в минулому році після публікації доказів розгульного життя чоловіка і гучного скандалу.

Після розлучення кожен обзавівся новою парою. Ані Лорак почала стосунки з молодим продюсером Єгором Глібом, хоча вже кілька місяців не публікує спільні фото. А ось Мурат лише недавно засвітився з молодою обраницею Лілією.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

Як повідомляла Politeka, задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "в оточенні чотирьох жінок і..."

Також Politeka писала, що нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася вигинами без штанів, Мурат в захваті: пікантні фото.