Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка Ані Лорак, продемонструвала ідеальну фігуру під час прогулянки
Як відомо, новою коханою Мурата стала молода візажистка з Києва на ім'я Лілія. Дівчина регулярно ділиться з підписниками в Instagram яскравими кадрами з відпочинку і роботи. Цього разу обраниця Налчаджіоглу похвалилася знімком в зухвалій позі, стоячи навпочіпки посеред парку і ефектно виставивши одну ногу вперед до камери, передає Politeka.net.
Дівчина позувала в обтягуючих чорних лосинах і короткому топі, які підкреслили всі достоїнства її фігури — довгі стрункі ноги, тонку талію, завидний бюст і тендітні плечі. Доповнили стильний образ масивні кросівки і темні окуляри.
"Вийшла на прогулянку ☀️", - лаконічно підписала знімок Лілія. Сам Мурат, як завжди, залишив лайк під знімком української красуні.
Повністю роздягнена ангел Victoria's Secret показала чоловікам райські місця: "Богиня"
"Рідна мати таке не допустила б": з'ясувалося, як буде виглядати дочка Пугачової і Галкіна в 17 років
"А як тобі було ходити по ресторанах і судити?": Фреймут після скандалу з Кухар рознесли на "Танцях з зірками"
Російська Кардашьян довела до блаженства спекотною позою в мікро-бікіні: "Сама досконалість"
Нагадаємо, Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася в минулому році після публікації доказів розгульного життя чоловіка і гучного скандалу.
Після розлучення кожен обзавівся новою парою. Ані Лорак почала стосунки з молодим продюсером Єгором Глібом, хоча вже кілька місяців не публікує спільні фото. А ось Мурат лише недавно засвітився з молодою обраницею Лілією.
Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".
Як повідомляла Politeka, задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "в оточенні чотирьох жінок і..."
Також Politeka писала, що нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася вигинами без штанів, Мурат в захваті: пікантні фото.