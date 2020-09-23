Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего супруга Ани Лорак, продемонстрировала идеальную фигуру во время прогулки

Как известно, новой возлюбленной Мурата стала молодая визажистка из Киева по имени Лилия. Девушка регулярно делится с подписчиками в Instagram яркими кадрами с отдыха и работы. В этот раз избранница Налчаджиоглу похвасталась снимком в дерзкой позе, стоя на корточках посреди парка и эффектно выставив одну ногу вперед к камере, передает Politeka.net.

Девушка позировала в обтягивающих черных лосинах и коротком топе, которые подчеркнули все достоинства ее фигуры — длинные стройные ноги, тонкую талию, завидный бюст и хрупкие плечи. Дополнили стильный образ массивные кроссовки и темные очки.

"Вышла на прогулку ☀️", — лаконично подписала снимок Лилия. Сам Мурат, как всегда, оставил лайк под снимком украинской красавицы.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, в браке у них родилась дочь София. Счастье оказалось недолговечным: пара развелась в прошлом году после публикации доказательств разгульной жизни мужчины и громкого скандала.

После развода каждый обзавелся новой парой. Ани Лорак начала отношения с молодым продюсером Егором Глебом, хотя уже несколкьо месяцев не публикует совместные фото. А вот Мурат лишь недавно засветился с молодой избранницей Лилией.

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