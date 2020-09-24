Знаменита модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна 2018", здивувала витівками

Як пише Politeka.net, красуня розмітила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в незвичайному вигляді. Дівчина зробила селфі в блакитному пуловері. Вона зробила дурний вираз обличчя, широко розкривши очі і прикусивши язик. До того ж, дівчина притиснула руку до підборіддя, зачепивши локани розпущеного волосся. Незважаючи гримасу, обличчя, зняте крупним планом, виглядає неймовірно прекрасним, модель заворожує поглядом, як зеленоока чаклунка.

Як зазначила Леоніла в описі, у неї видався дуже грайливий настрій. Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку про зовнішність моделі:

"Курс євро побачила?"; "Супер фото"; "у вас язик виліз"; "Упс"; "Мій стан😂".

Раніше Леоніла Гузь пройшлася по одному з елітних київських готелів без ліфчика. Красуня вбралася в Чорне болеро і завела руки за голову, дозволивши одягу широко відчинитися. Довга прикраса на шиї зробило образ ще більш незвичайним і незабутнім. До того ж, "Міс Україна" згорнула пишним бюстом і плоским животом. Образ довершила спідниця, яка прикрила стрункі ноги.

Нагадавши, "Міс Україна" Леоніла Гузь в ультра-міні посвітила найцікавішим: "Титул виправданий"

Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити в зовнішності: "Боже, навіщо?».