Антициклон, який прийшов до України, поки що відганає дощі від нашої країни

Таку інформацію у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

Вона попередила, що завтра, 24 вересня, в Україні також переважатиме суха й тепла погода, а дощі поки що заливають Західну Європу.

"Проте до наших західних областей все ж трохи закине у четвер локальних дощів. Вітер в Україні буде південно-східного напрямку, невеликий. Температура повітря вночі +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, завтра вдень очікується +22+27 градусів", - зазначила Наталка Діденко у новому прогнозі погоди.

Що стосується Києва - погода буде без змін, сухо та сонячно. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +26 градусів.

Підсумовуючи, Наталка Діденко попередила, що відчутні дощі з'являться в Україні вже наприкінці тижня.

"У найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер! На наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться. А поки що - сухо, тепло й сонячно", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму особистому Facebook.

Раніше ми розповідали, яка погода буде в Україні вже у жовтні.

За прогнозами синоптика Леоніда Горбаня, наступного місяця очікується 21-24 мм опадів на півдні, і 17-24 мм - на півночі. Температура на початку місяця буде варіюватися від 4-5 градусів зі знаком плюс вночі до 16-18 градусів з плюсом вдень.

Він також не виключає, що у другій половині жовтня можливі морози до 2-4 градусів, також очікуються сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше.

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