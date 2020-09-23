Антициклон, который пришел в Украину, пока отгоняет дожди от нашей страны

Такую информацию в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

Она предупредила, что завтра, 24 сентября, в Украине также будет преобладать сухая и теплая погода, а дожди пока заливают Западную Европу.

"Однако в наши западные области все же немного забросит в четверг локальных дождей. Ветер в Украине будет юго-восточного направления, небольшой. Температура воздуха ночью +7+12 градусов, на Юге +12+16 градусов, завтра днем ожидается +22+27 градусов", - отметила Наталья Диденко, в новом прогнозе погоды.

Что касается Киева-погода будет без изменений, сухо и солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов.

Подытоживая, Наталья Диденко предупредила, что ощутимые дожди появятся в Украине уже в конце недели.

"В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер! На следующей неделе воздух в Украине предполагается более свежим, хотя о каком-то серьезном похолодании речь не идет. А пока - сухо, тепло и солнечно", - резюмировала авторитетный синоптик в своем личном Facebook.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Украине уже в октябре.

По прогнозам синоптика Леонида Горбаня, в следующем месяце ожидается 21-24 мм осадков на юге и 17-24 мм - на севере. Температура в начале месяца будет варьироваться от 4-5 градусов со знаком плюс ночью до 16-18 градусов с плюсом днем.

Он также не исключает, что во второй половине октября возможны морозы до 2-4 градусов, также ожидаются снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее.

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