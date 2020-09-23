Знаменита російська телеведуча Анфіса Чехова покрасувалася розкішним тілом на відпочинку в Туреччині

Зірка поділилася новим яскравим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ці дні Чехова насолоджується теплом і сонцем у спекотній Туреччині. Зірка охоче ділиться з шанувальниками мальовничими кадрами своєї яскравої подорожі. На новому фото ведуча показала, як насолоджується спокійною прогулянкою по річці на гондолі. Знімок ніби просякнутий духом Венеції.

На фото Чехова позує сидячи в човні в розкішній чорній сукні з розлітаючоюся спідницею, яку вона задерла вгору, оголивши свої довгі засмаглі ніжки. Фігура ведучої так і приковує до себе погляд.

За знаменитістю можна побачити турка, який виконує роль гондольєра.

"Ми на човнику каталися, не веслували, а цілувалися. Знайшла в Каппадокії маленьку Венецію", - підписала знімок Чехова.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Прекрасна Анфіса", "Ноги вогонь", "яка краса", "ззаду такий турецький гондольєр", "якщо трошки поміняти задній фон і трохи переодягнути човняра (або як вони називаються), то від Венеції і не відрізниш", "шикарні ноги", "чудовий вигляд і приголомшлива Анфіса",-пишуть люди.

Раніше ми писали, що Чехова показала яскраве фото з відпочинку.

Анфіса здалася в сукні з невеликим декольте і великим розрізом. Волосся у красуні були розпущені. Зірка крокувала в кросівках, а образ доповнила стильними окулярами.

Нагадаємо, безстрашна Анфіса Чехова дозволила зазирнути собі під спідницю у величезному розрізі.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Анфіса Чехова запаморочила голову видом в червоній тісній сукні: "готовий роздягати".

Також Politeka писала, що випила Анфіса Чехова блиснула сміливим декольте і змусила собою милуватися.