Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал порадувала осіннім образом разом з подругою-актрисою

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця ролі Женьки опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" спільне фото з колегою Анастасією Іванюк, яка прославилася завдяки серіалу "Швидка".

Анна Кошмал постала в топі матово-чорного кольору, а її знаменита подруга - в рожевому. Красуні тісно притиснулися один до одного, демонструючи теплі відносини. На задньому плані можна помітити знімальні фургончики, ймовірно, актриси сфотографувалися в перерві між сценами.

"Ми з крихіткою @anivaniuk шлемо вам промені добра і любові рассказ розповідайте, як проходить ваша осінь? 🍂 🌤 ",- підписала знімок Анна Кошмал.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність зірок в коментарях і залишили їм багато теплих відгуків:

"Красиві дівчатка😻 😻 😻"; "ваші промінчики дійшли) у нас світить 🌞. Ураа"; " чому ви так завжди прекрасні?😍 прям шикарна, не розумію🤤 💎 🤭"; " ви дуже красива, будемо сподіватися на 7 сезон сватів❤❤️😍"; " сонечка😍"; " спокусниці. 👩👩 👍".

Раніше Анна Кошмал покрасувалася в компанії двох чоловіків. Актриса сфотографувалася в гримерці з двома красацами, які теж виявилися її колегами.

Нагадавши, Женька з " сватів "з подружками спокусили видом на зйомках нового" папіка":"Ухх, які красуні".

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