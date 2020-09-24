Цим зіркам не складає труднощів знайти собі чоловіка

Є зірки, які за своє життя міняли чоловіків і дружин, як рукавички

"Поматросила і кинула": познайоммось з зірками, у яких за плечима кілька шлюбів, повідомляє Politeka.net

Відома світська левиця Кім Кардашьян три рази виходила заміж. Перший чоловік музичний продюсер Деймон Томас займався рукоприкладством, контролював і вимагав повного підпорядкування. Зірка довго приховувала інформацію про це і лише через шість років після розлучення зважилася на одкровення.

Вдруге Кім вийшла заміж за баскетболіста Кріса Хамфріса. Цей шлюб називають фіктивним, адже красуня заробила нечувану суму за фото весілля, а через 72 дні розлучилася.

Зараз Кардашьян заміжня за репером Каньє Вестом, і у них четверо дітей.

Kim Kardashian was married to music producer Damon Thomas from 2000 - 2004. Gepostet von The Pastor's Chronicles am Samstag, 19. März 2016

Kim Kardashian is set to file for divorce from NBA basketball player husband Kris Humphries after 72 days of marriage!!!! Gepostet von 89.7 Bay am Dienstag, 1. November 2011

Kim Kardashian West gets candid with husbands bipolar disorder http://ow.ly/pLd050AFytg Gepostet von Newsmax am Mittwoch, 22. Juli 2020

Актриса і співачка Дженніфер Лопес була в шлюбі три рази. Два перших шлюби тривали не більше року. А третій зі співаком Марком Ентоні навіть не врятували двоє дітей. Через три роки після народження двійнят, подружжя розійшлися. Зараз красуня готується до четвертого весілля з бейсболістом Алексом Родрігесом.

Who missing teenage years? Jennifer Lopez & Chris Judd Gepostet von JLO Turkey am Montag, 25. März 2013

Jennifer Lopez Beautiful Pics Gallery - with her 1st husband & actor Ojani Noa Gepostet von Celebrity Born am Samstag, 23. Juli 2016

Jennifer Lopez returned to the MTV Video Music Awards in 2009 after giving birth to twins Max and Emme. Alongside then... Gepostet von Yahoo Canada am Dienstag, 21. August 2018

Російська співачка Алла Пугачова була одружена кілька разів. Першим чоловіком став Миколас Орбакас, від якого в 1971 році артистка народила дочку Христину.

Далі артистка стала дружиною Ленінградського режисера Олександра Стефановича, після розлучення артистка вийшла заміж за Євгена Болдіна. Майже відразу після розлучення Алла Пугачова вискочила заміж за Філіпа Кіркорова, який був молодший за свою дружину на 18 років.

Зірка закрутила роман з Максимом Галкіним, зі своїм на цей час останнім чоловіком, в 2001 році. З артистом примадонна живе досі і виховує двох дітей.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас. 8 октября 1969 года. Gepostet von Народное Радио am Sonntag, 13. Oktober 2019

Алла Пугачева и ее второй муж Александр Стефанович Gepostet von Родионов Александр am Samstag, 8. Februar 2020

Алла Пугачева и Евгений Болдин, 1981 год Gepostet von Эдуард Карюхин am Donnerstag, 21. März 2019

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Gepostet von Uaparty am Dienstag, 21. Juni 2016

АЛЛА ПУГАЧЕВА и МАКСИМ ГАЛКИН 🌺🌿🌸1 сентября 2020 г.🌸🌿🌺 Gepostet von Николай Черныш am Dienstag, 1. September 2020

Модель і актриса Памела Андерсон у 1995 році вийшла заміж за ударника групи "Mötley Crüe" Томмі Лі. Пара розлучилася через те, що музикант часто піднімав на Пем руку. Однак, попри це вони ще зустрічалися, а зірка народила від нього двох синів.

У 2006 році Андерсон вийшла заміж за музиканта Кіда Рока, але шлюб розпався через кілька місяців. Наступного року Памела одружилася з продюсером Ріком Саломоном, а через два місяці вони розлучилися. Після розлучення, в 2014 році, Памела знову вийшла заміж на Саломона, але через три місяці обидва знову розлучилися.

У 2020 році Памела таємно вийшла заміж за Джона Пітерса, але два тижні потому вони розлучилися і сказали, що ніякого весілля не було.

Памела Андерсон и Томми Ли Питер Линдберг, 1996 Gepostet von Валерий Евсюков am Freitag, 10. April 2020

Памела Андерсон и Кид Рок поженились 29 июля 2006 года. Это была свадьба в стиле рок-н-ролл: море, яхта, жених в рваных джинсах и невеста в бикини Gepostet von Magic Wedding am Freitag, 9. August 2013

Pamela Anderson and Rick Salomon officially divorced bit.ly/1Kwb51G Gepostet von India Today Showbiz am Donnerstag, 30. April 2015

За плечима співачки Лоліти Мілявської п'ять невдалих шлюбів. Вперше вона вийшла заміж у 22 роки за однокурсника Сашу Бєляєва, а вдруге - за Віталія Мілявського. З останнім у зірки був фіктивний шлюб заради прописки в Москві. Третій шлюб артистка уклала з колегою Олександром Цекало, з яким пробула в шлюбі 12 років.

Четвертий шлюб Лоліти з бізнесменом Олександром Зарубіним закінчився розлученням після її викидня.

У 2010 році співачка вийшла заміж за спортсмена Дмитра Іванова, з яким артистка розійшлася у 2020 році, звинувативши чоловіка в зраді.

Александр Цекало и Лолита Милявская в программе «Доброе утро, страна!», 1998 год. Сегодня знаменитому актёру, продюсеру и телеведущему исполнилось 58. Gepostet von Планёрка. Журналистика и СМИ am Donnerstag, 21. März 2019

Нагадаємо, що Пугачова в чорних колготках задерла ногу перед Галкіним, з пластикою перебір: "відхопив собі...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».

Також Politeka писала, що з'ясувалося, як буде виглядати дочка Пугачової і Галкіна в 17 років.