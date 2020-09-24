Є зірки, які за своє життя міняли чоловіків і дружин, як рукавички
"Поматросила і кинула": познайоммось з зірками, у яких за плечима кілька шлюбів, повідомляє Politeka.net
Відома світська левиця Кім Кардашьян три рази виходила заміж. Перший чоловік музичний продюсер Деймон Томас займався рукоприкладством, контролював і вимагав повного підпорядкування. Зірка довго приховувала інформацію про це і лише через шість років після розлучення зважилася на одкровення.
Вдруге Кім вийшла заміж за баскетболіста Кріса Хамфріса. Цей шлюб називають фіктивним, адже красуня заробила нечувану суму за фото весілля, а через 72 дні розлучилася.
Зараз Кардашьян заміжня за репером Каньє Вестом, і у них четверо дітей.
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Актриса і співачка Дженніфер Лопес була в шлюбі три рази. Два перших шлюби тривали не більше року. А третій зі співаком Марком Ентоні навіть не врятували двоє дітей. Через три роки після народження двійнят, подружжя розійшлися. Зараз красуня готується до четвертого весілля з бейсболістом Алексом Родрігесом.
Російська співачка Алла Пугачова була одружена кілька разів. Першим чоловіком став Миколас Орбакас, від якого в 1971 році артистка народила дочку Христину.
Далі артистка стала дружиною Ленінградського режисера Олександра Стефановича, після розлучення артистка вийшла заміж за Євгена Болдіна. Майже відразу після розлучення Алла Пугачова вискочила заміж за Філіпа Кіркорова, який був молодший за свою дружину на 18 років.
Зірка закрутила роман з Максимом Галкіним, зі своїм на цей час останнім чоловіком, в 2001 році. З артистом примадонна живе досі і виховує двох дітей.
Модель і актриса Памела Андерсон у 1995 році вийшла заміж за ударника групи "Mötley Crüe" Томмі Лі. Пара розлучилася через те, що музикант часто піднімав на Пем руку. Однак, попри це вони ще зустрічалися, а зірка народила від нього двох синів.
У 2006 році Андерсон вийшла заміж за музиканта Кіда Рока, але шлюб розпався через кілька місяців. Наступного року Памела одружилася з продюсером Ріком Саломоном, а через два місяці вони розлучилися. Після розлучення, в 2014 році, Памела знову вийшла заміж на Саломона, але через три місяці обидва знову розлучилися.
У 2020 році Памела таємно вийшла заміж за Джона Пітерса, але два тижні потому вони розлучилися і сказали, що ніякого весілля не було.
За плечима співачки Лоліти Мілявської п'ять невдалих шлюбів. Вперше вона вийшла заміж у 22 роки за однокурсника Сашу Бєляєва, а вдруге - за Віталія Мілявського. З останнім у зірки був фіктивний шлюб заради прописки в Москві. Третій шлюб артистка уклала з колегою Олександром Цекало, з яким пробула в шлюбі 12 років.
Четвертий шлюб Лоліти з бізнесменом Олександром Зарубіним закінчився розлученням після її викидня.
У 2010 році співачка вийшла заміж за спортсмена Дмитра Іванова, з яким артистка розійшлася у 2020 році, звинувативши чоловіка в зраді.
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