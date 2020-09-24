Этим звездам не составляет труда найти себе мужа

Есть звезды, которые за свою жизнь меняли мужей и жен, как перчатки

"Поматросила и бросила": давайте познакомимся со звездами, у которых за плечами несколько браков, сообщает Politeka.net

Известная светская львица Ким Кардашьян три раза выходила замуж. Первый супруг музыкальный продюсер Деймон Томас занимался рукоприкладством, контролировал и требовал полного подчинения. Звезда долго скрывала информацию об это и лишь спустя шесть лет после развода решилась на откровение.

Во второй раз Ким вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса. Этот брак называют фиктивным, ведь красотка заработала баснословную сумму за фото свадьбы, а через 72 дня развелась.

Сейчас Кардашьян замужем за рэпером Канье Уэстом, и у них четверо детей.

Kim Kardashian was married to music producer Damon Thomas from 2000 - 2004. Gepostet von The Pastor's Chronicles am Samstag, 19. März 2016

Kim Kardashian is set to file for divorce from NBA basketball player husband Kris Humphries after 72 days of marriage!!!! Gepostet von 89.7 Bay am Dienstag, 1. November 2011

Kim Kardashian West gets candid with husbands bipolar disorder http://ow.ly/pLd050AFytg Gepostet von Newsmax am Mittwoch, 22. Juli 2020

Актриса и певица Дженнифер Лопес была в браке три раза. Два первых брака продлились не больше года. А третий с певцом Марком Энтони даже не спасли двое детей. Спустя три года после рождения двойняшек, супруги разошлись. Сейчас красотка готовится к четвертой свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом.

Who missing teenage years? Jennifer Lopez & Chris Judd Gepostet von JLO Turkey am Montag, 25. März 2013

Jennifer Lopez Beautiful Pics Gallery - with her 1st husband & actor Ojani Noa Gepostet von Celebrity Born am Samstag, 23. Juli 2016

Jennifer Lopez returned to the MTV Video Music Awards in 2009 after giving birth to twins Max and Emme. Alongside then... Gepostet von Yahoo Canada am Dienstag, 21. August 2018

Российская певица Алла Пугачева была замужем несколько раз. Первым мужем стал Миколас Орбакас, от которого в 1971 году артистка родила дочь Кристину.

Далее артистка стала женой ленинградского режиссера Александра Стефановича, после развода артистка вышла замуж за Евгения Болдина. Почти сразу после развода Алла Пугачева выскочила замуж за Филиппа Киркорова, который был младше своей жены на 18 лет.

Звезда закрутила роман с Максимом Галкиным, со своим на данный момент последним мужем, в 2001 году. С артистом примадонна живет до сих пор и воспитывает двоих детей.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас. 8 октября 1969 года. Gepostet von Народное Радио am Sonntag, 13. Oktober 2019

Алла Пугачева и ее второй муж Александр Стефанович Gepostet von Родионов Александр am Samstag, 8. Februar 2020

Алла Пугачева и Евгений Болдин, 1981 год Gepostet von Эдуард Карюхин am Donnerstag, 21. März 2019

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Gepostet von Uaparty am Dienstag, 21. Juni 2016

АЛЛА ПУГАЧЕВА и МАКСИМ ГАЛКИН 🌺🌿🌸1 сентября 2020 г.🌸🌿🌺 Gepostet von Николай Черныш am Dienstag, 1. September 2020

Модель и актриса Памела Андерсон в 1995 году вышла замуж за ударника группы "Mötley Crüe" Томми Ли. Пара рассталась из-за того, что музыкант часто поднимал на Пэм руку. Однако, несмотря на это они еще встречались, а звезда родила от него двоих сыновей.

В 2006 году Андерсон вышла замуж за музыканта Кида Рока, но брак распался через несколько месяцев. В следующем году Памела вступила в брак с продюсером Риком Саломоном, а через два месяца они развелись. После развода, в 2014 году, Памела снова вышла замуж на Саломона, но спустя три месяца оба снова развелись.

В 2020 году Памела тайно вышла замуж за Джона Питерса, но две недели спустя они расстались и сказали, что никакой свадьбы не было.

Памела Андерсон и Томми Ли Питер Линдберг, 1996 Gepostet von Валерий Евсюков am Freitag, 10. April 2020

Памела Андерсон и Кид Рок поженились 29 июля 2006 года. Это была свадьба в стиле рок-н-ролл: море, яхта, жених в рваных джинсах и невеста в бикини Gepostet von Magic Wedding am Freitag, 9. August 2013

Pamela Anderson and Rick Salomon officially divorced bit.ly/1Kwb51G Gepostet von India Today Showbiz am Donnerstag, 30. April 2015

За плечами певицы Лолиты Милявской пять неудачных браков. Впервые она вышла замуж в 22 года за однокурсника Сашу Беляева, а во второй раз - за Виталия Милявского. С последним у звезды был фиктивный брак ради прописки в Москве. Третий брак артистка заключила с коллегой Александром Цекало, с которым пробыла в браке 12 лет.

Четвертый брак Лолиты с бизнесменом Александром Зарубиным закончился разводом после ее выкидыша.

В 2010 году певица вышла замуж за спортсмена Дмитрия Иванова, с которым артистка разошлась в 2020 году, обвинив супруга в измене.

Александр Цекало и Лолита Милявская в программе «Доброе утро, страна!», 1998 год. Сегодня знаменитому актёру, продюсеру и телеведущему исполнилось 58. Gepostet von Планёрка. Журналистика и СМИ am Donnerstag, 21. März 2019

Напомним, что Пугачева в черных колготках задрала ногу перед Галкиным, с пластикой перебор: "Отхватил себе...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

Также Politeka писала, что выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет.