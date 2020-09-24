Есть звезды, которые за свою жизнь меняли мужей и жен, как перчатки
"Поматросила и бросила": давайте познакомимся со звездами, у которых за плечами несколько браков, сообщает Politeka.net
Известная светская львица Ким Кардашьян три раза выходила замуж. Первый супруг музыкальный продюсер Деймон Томас занимался рукоприкладством, контролировал и требовал полного подчинения. Звезда долго скрывала информацию об это и лишь спустя шесть лет после развода решилась на откровение.
Во второй раз Ким вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса. Этот брак называют фиктивным, ведь красотка заработала баснословную сумму за фото свадьбы, а через 72 дня развелась.
Сейчас Кардашьян замужем за рэпером Канье Уэстом, и у них четверо детей.
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Актриса и певица Дженнифер Лопес была в браке три раза. Два первых брака продлились не больше года. А третий с певцом Марком Энтони даже не спасли двое детей. Спустя три года после рождения двойняшек, супруги разошлись. Сейчас красотка готовится к четвертой свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом.
Российская певица Алла Пугачева была замужем несколько раз. Первым мужем стал Миколас Орбакас, от которого в 1971 году артистка родила дочь Кристину.
Далее артистка стала женой ленинградского режиссера Александра Стефановича, после развода артистка вышла замуж за Евгения Болдина. Почти сразу после развода Алла Пугачева выскочила замуж за Филиппа Киркорова, который был младше своей жены на 18 лет.
Звезда закрутила роман с Максимом Галкиным, со своим на данный момент последним мужем, в 2001 году. С артистом примадонна живет до сих пор и воспитывает двоих детей.
Модель и актриса Памела Андерсон в 1995 году вышла замуж за ударника группы "Mötley Crüe" Томми Ли. Пара рассталась из-за того, что музыкант часто поднимал на Пэм руку. Однако, несмотря на это они еще встречались, а звезда родила от него двоих сыновей.
В 2006 году Андерсон вышла замуж за музыканта Кида Рока, но брак распался через несколько месяцев. В следующем году Памела вступила в брак с продюсером Риком Саломоном, а через два месяца они развелись. После развода, в 2014 году, Памела снова вышла замуж на Саломона, но спустя три месяца оба снова развелись.
В 2020 году Памела тайно вышла замуж за Джона Питерса, но две недели спустя они расстались и сказали, что никакой свадьбы не было.
За плечами певицы Лолиты Милявской пять неудачных браков. Впервые она вышла замуж в 22 года за однокурсника Сашу Беляева, а во второй раз - за Виталия Милявского. С последним у звезды был фиктивный брак ради прописки в Москве. Третий брак артистка заключила с коллегой Александром Цекало, с которым пробыла в браке 12 лет.
Четвертый брак Лолиты с бизнесменом Александром Зарубиным закончился разводом после ее выкидыша.
В 2010 году певица вышла замуж за спортсмена Дмитрия Иванова, с которым артистка разошлась в 2020 году, обвинив супруга в измене.
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