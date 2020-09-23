Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала підрослу дочку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала фото з донькою Аріадною, яка відсвяткувала своє 15-річчя. Балерина в дірявих джинсах і джинсовій сорочці подарувала доньці букет соняшників.

"Сьогодні у мене свято. День народження улюбленої донечки Аріадни. Як швидко летить час! Навіть не віриться, що народила я її 15 років тому. У момент пологів мені в обличчя світило ясне сонце. Той день незабутній", - написала Волочкова.

Вона похвалилася, що привітала доньку першою. Вона приїхала в московську квартиру, де пройшло дитинство Аріші.

«У нас багато теплих спогадів. Зараз Аріадна навчається в ліцеї і у неї вже самостійне доросле життя. Але для мене вона завжди залишається дитиною. Знайшла пам'ятні фото. Можете погортати", - додала балерина.

У пост вона додала архівні знімки з дитиною, на яких ще виглядала дуже привабливою.

Як відомо, дочка Волочкової довгий час живе з батьком і його новою коханою, телеведучою Оленою Ніколаєвою. Вони разом з'являються на публіці і дають спільні інтерв'ю. Варто відзначити, що Аріадна знайшла спільну мову з мачухою і демонструє справжню ідилію у відносинах.

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