Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала підрослу дочку
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала фото з донькою Аріадною, яка відсвяткувала своє 15-річчя. Балерина в дірявих джинсах і джинсовій сорочці подарувала доньці букет соняшників.
"Сьогодні у мене свято. День народження улюбленої донечки Аріадни. Як швидко летить час! Навіть не віриться, що народила я її 15 років тому. У момент пологів мені в обличчя світило ясне сонце. Той день незабутній", - написала Волочкова.
З ким зраджували своїм дружинам Харламов, брати Меладзе, Тарзан та інші зірки: фото розлучниць і подробиці
Дан Балан підірвав мережу яскравим відео, Кароль опинилася не при ділі: "Як так вийшло, що у вас з Тіною..."
Доля "Сватів" без Мітяя і Артем'євої остаточно вирішилася, в Квартал 95 повідомили: "Новий сезон..."
Конфлікт Фреймут з Єфросиніною вийшов на новий рівень, пристрасті на "Танцях з зірками" розпалюються: "Маша як змія"
Вона похвалилася, що привітала доньку першою. Вона приїхала в московську квартиру, де пройшло дитинство Аріші.
«У нас багато теплих спогадів. Зараз Аріадна навчається в ліцеї і у неї вже самостійне доросле життя. Але для мене вона завжди залишається дитиною. Знайшла пам'ятні фото. Можете погортати", - додала балерина.
У пост вона додала архівні знімки з дитиною, на яких ще виглядала дуже привабливою.
Як відомо, дочка Волочкової довгий час живе з батьком і його новою коханою, телеведучою Оленою Ніколаєвою. Вони разом з'являються на публіці і дають спільні інтерв'ю. Варто відзначити, що Аріадна знайшла спільну мову з мачухою і демонструє справжню ідилію у відносинах.
Нагадаємо, що охмеліла Волочкова віддалася "утіхам" з Джигурдою, гарячі кадри:"Ох, чекає Настусю...".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Волочкова вниз головою показала улюблену позу в спортзалі: карколомні кадри.
Також Politeka писала, що розгульну Волочкову порівняли з молодою мачухою її дочки, фото вражають: "комусь пора в цирк".