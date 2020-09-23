Українці скаржаться на чергові збої в роботі державного Приватбанку

Так, новий негативний відгук з'явився на тематичному сайті Мінфін.

За словами клієнта, він намагався поповнити мобільний рахунок через Приват24, але транзакція не пройшла.

"При повторній спробі здійснити платіж на екрані з'явилася пропозиція: рекомендуємо змінити параметри платежу або зробити транзакцію в будь-якому каналі самообслуговування. Я змінив суму платежу, але результат був тим же... спроби здійснити платіж в банкоматі не вдалися", - продовжив клієнт у своєму відгуку.

Він в подиві, оскільки через Приват24 не проходять платежі, і він не може уточнити інформацію у співробітника гарячої лінії Приватбанку.

"У відділенні Приватбанку мені сказали, що все нормально і я можу проводити будь-які операції в Приват24. Мало того, що я позбавлений можливості здійснити платіж, так і поставити питання в Приватбанк за телефонним номером 3700 я позбавлений можливості з незрозумілої причини. Кожен раз, коли я телефоную за номером 3700, мені відповідає робот: термін дії вашого рахунку закінчився", - підсумував клієнт у своєму негативному відгуку.

"Ми намагаємося не допустити проведення таких операцій і сподіваємося на Ваше розуміння в необхідності таких механізмів, які дозволяють нашим клієнтам щодня не турбуватися про безпеку своїх коштів. Що стосується голосового меню, то хочемо відзначити, що для зручності клієнтів є окрема кнопка для прямого з'єднання з оператором. На жаль, ми не бачимо дзвінків на нашу лінію підтримки з вашого фінансового телефону в день проведення платежу. З боку банку немає обмеження на звернення на підтримку з вашого телефону...",- відреагував у коментарях співробітник Державного банку.

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