Популярний російський актор, зірка серіалу "Моя прекрасна няня", Сергій Жигунов потрапив у біду прямо під час польоту на літаку

Як передає Politeka.net, про це сам актор, який раніше зустрічався з Анастасією Заворотнюк, розповів у себе в Instagram. Жигунов опублікував фото з літака, на якому постав у пов'язці, що підтримує підборіддя.

"Вчора під час нападу гострого зубного болю стюардеса Кіра, в минулому стоматолог, надала мені кваліфіковану медичну допомогу - видалила нижню шістку. Відчуваю себе нормально, хочу висловити подяку всьому екіпажу борту "Костянтин Паустовський", - підписав фото Жигунов.

За годину пост Жигунова зібрав більше тисячі лайків. Половина шанувальників висловила співчуття акторові, а половина засумнівалася в його заяві.

"Якнайшвидшого одужання, не хворійте", " нехай зуби всі будуть здорові!», «Ну...Це і є вищий пілотаж!", "Нічого собі сервіс. Міцного здоров'я Вам", " це жарт? Як можна видалити корінний зуб в літаку, навіть якщо ти колишній лікар?? А як же інструменти, анестезія?", "А чим же вона видаляла зуб, пасатижами?", "У Вас на цьому фото обличчя, як у дитини, яку образили, так і хочеться пожаліти))», «Просто не знаю, що і сказати ... співчуваю вам. Думаю, це не жарт, очі-то страждальницькі...», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що коханка Жигунова, яку порівнюють із Заворотнюк, стала жертвою помсти.

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