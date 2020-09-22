Російський актор Павло Сердюк, який разом з Анастасією Заворотнюк зіграв у серіалі "Моя прекрасна няня", працює в автосервісі

Як передає Politeka.net, про це сам актор розповів журналістам. Крім цього, в його Instagram є маса фотографій з роботи. На фото Сердюк, який відомий за роллю Дениса Шаталіна, виглядає вельми несолідно. Він позує біля машин, які ремонтує.

Варто відзначити, що у актора були хороші шанси побудувати кар'єру в кіно. Після успішної ролі в "Моїй прекрасній няні" він зіграв в "Ранетках", які також були дуже успішним проектом. На зйомках Павло зустрів свою любов, обзавівся сім'єю і дитиною.

Незважаючи на те, що актор закінчив ГІТІС, зі зйомками він зав'язав. Замість цього, відкрив автомайстерню, де працює зі своїми друзями. В інтерв'ю журналістам він зазначив, що не прагне бути популярним.

"Ви не дивіться, що я погано одягнений, у мене і вдома нічого немає. Просто я не роблю того, що робить більшість людей, щоб у мене був мільйон підписників в Instagram та інше, мені це просто не так цікаво», - заявив актор, який, до речі, сильно змінився зовні.

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