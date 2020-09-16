Актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, стала популярною після яскравої ролі в серіалі "Моя прекрасна няня"

Незважаючи на те, що Заворотнюк дуже органічно виглядала в ролі провінціалки Віки, її далеко не відразу хотіли стверджувати на роль. Виявляється, що головна зірка сіткому, радянський актор Сергій Жигунов був проти кандидатури Заворотнюк, хоч надалі між акторами і зав'язався роман.

Як згадують члени знімальної групи, Заворотнюк була дуже працьовитою і старанною. Вона завжди приходила на роботу заздалегідь і готувалася до гриму. А ось Жигунову старання маловідомої актриси не приносили задоволення. Він приходив в лють від найменшої помилки Насті, і навіть хотів витіснити її з проекту.

За словами театрального діяча Юрія Кочеткова, Жигунов був налаштований дуже агресивно. Втім, вже в 2006 році між акторами спалахнула любов і пристрасть, що змусило Жигунова піти від дружини, з якою він виховував двох дітей. Після двох років романа Жигунов повернувся до дружини, а Настя назвала ці відносини фатальною помилкою.

Відзначимо, що з осені 2019 року Анастасія Заворотнюк перестала з'являтися на публіці. Як повідомили її близькі, актриса бореться з важкою хворобою. До сих пір ніхто не бачив, як змінилася зовнішність фатальної красуні.

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