Популярный российский актер, звезда сериала «Моя прекрасная няня», Сергей Жигунов попал в беду прямо во время полета на самолете

Как передает Politeka.net, об этом сам актер, который ранее встречался с Анастасией Заворотнюк, рассказал у себя в Инстаграм. Жигунов опубликовал фото из самолета, на котором предстал в повязке, поддерживающей подбородок.

«Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь - удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта «Константин Паустовский», - подписал фото Жигунов.

За час пост Жигунова собрал более тысячи лайков. Половина поклонников выразила сочувствие актеру, а половина усомнилась в его заявлении.

«Скорейшего выздоровления, не болейте», «Пусть зубы все будут здоровы!», «Ну...Это и есть высший пилотаж!», «Ничего себе сервис. Крепкого здоровья Вам», «Это шутка? Как можно удалить коренной зуб в самолёте, даже если ты бывший врач?? А как же инструменты, анестезия?», «А чем же она удаляла зуб, пассатижами?», «У Вас на этом фото лицо, как у ребёнка, которого обидели, так и хочется пожалеть))», «Просто не знаю, что и сказать...сочувствую вам. Думаю, это не шутка, глаза-то страдальческие...», - пишут пользователи сети.

Напомним, что любовница Жигунова, которую сравнивают с Заворотнюк, стала жертвой мести.

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