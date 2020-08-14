Нова обраниця актора Сергія Жигунова страждає від помсти свого колишнього чоловіка

Журналістка Вікторія Ворожбит зізналася, що екс-чоловік не може змиритися з тим, що вона від нього пішла і мучить її погрозами і судовими позовами вже півтора року. Про те, що довелося пережити коханій Сергія Жигунова, пише "7дней.ru".

Варто відзначити, що Вікторія була одружена з медіамагнатом Віктором Сухановим. За деякими даними, причиною розставання пари став романтичний зв'язок журналістки з відомим російським актором Сергієм Жигуновим.

Вікторія зізнається, що колишній чоловік продовжує дошкуляти її судовими позовами і погрозами. Так, чоловік приписав екс-дружині кілька великих боргів і домігся арешту її майна.

"До чого може дійти чоловік у спробі помститися? Здається, за цей час було все: доноси в поліцію в кращих традиціях 30-х років, нескінченні позови, погрози по телефону, тиск через пресу, перешкоди в здійсненні моїх проектів», - нарікає журналістка.

За словами Ворожбит, її колишній чоловік вже встиг знову знайти щастя в особистому житті, але при цьому не залишає спроб їй насолити. У свою чергу, Вікторії приписують романтичні стосунки з Сергієм Жигуновим.

Відзначимо, що в ЗМІ дівчину нерідко називають «копією Анастасії Заворотнюк» через зовнішню схожість з іменитою артисткою. Подейкують, що Сергій Жигунов досі не може забути зірку серіалу «Моя прекрасна няня», і тому вирішив пов'язати свою долю зі схожою на неї дівчиною.

Користувачі інтернету відзначили, що Сергію катастрофічно не щастить в особистому житті, так як раніше актор вже опинявся в подібній ситуації.

"Ех, Серьога, не щастить тобі з бабами, їх колишні не хочуть йти назустріч вашому щастю", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що чарівна копія Заворотнюк зробила зізнання про життя з Жигуновим: «задоволення сумнівне».

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