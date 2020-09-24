Бурхливі романи між двома знаменитостями завжди привертають увагу громадськості. Часто це використовують для просування проектів або підвищення власної популярності
Politeka.net згадувала, хто із зірок імітував романтичні стосунки заради слави і піару.
Роман фокусника Девіда Копперфільда і супермоделі Клаудії Шиффер був одним з найяскравіших і обговорюваних. Папараці не зводили з них очей, а популярність обох шалено зростала. Втім, пізніше з'ясувалося, що Клаудія допомагала Копперфільду за гроші. Модель отримувала гонорари за кожен публічний вихід із зіркою.
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Роман Тіни Кароль і Дана Балана також називають піар-ходом, хоч самі зірки і вважають за краще мовчати з цього приводу. Побічно підтвердив цей факт Потап в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Ані Лорак довгий час приписували роман з російським співаком Сергієм Лазарєвим. Артисти як могли ці чутки підігрівали.
Варто відзначити, що до Лорак у Сергія були тривалі стосунки з телеведучою Лерою Кудрявцевою, які також називали піаром. Парочка "зустрічалася" 5 років, при цьому навіть не думаючи про весілля.
Ще один холостяк російського шоу-бізнесу Діма Білан часто стає героєм романів, які є не більше, ніж піар-ходом. Найяскравіший вигаданий роман у нього був з моделлю Оленою Кулецькою.
У відносини Ольги Бузової з блогером Давою вірять не всі. Їх пару часто називають фейковою. Але навіть якщо зустрічаються зірки по-справжньому, їх регулярні сварки і бурхливі примирення точно є піаром.
Нагадаємо, що Дан Балан підірвав мережу яскравим відео, Кароль виявилася не при справах: "як так вийшло, що у вас з Тіною...".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак підкреслила кругленький животик облягаючим вбранням:"Шкода, що не з Еміном".
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