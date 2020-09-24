Гроші і слава штовхають на багато чого

Бурхливі романи між двома знаменитостями завжди привертають увагу громадськості. Часто це використовують для просування проектів або підвищення власної популярності

Politeka.net згадувала, хто із зірок імітував романтичні стосунки заради слави і піару.

Роман фокусника Девіда Копперфільда і супермоделі Клаудії Шиффер був одним з найяскравіших і обговорюваних. Папараці не зводили з них очей, а популярність обох шалено зростала. Втім, пізніше з'ясувалося, що Клаудія допомагала Копперфільду за гроші. Модель отримувала гонорари за кожен публічний вихід із зіркою.

Роман Тіни Кароль і Дана Балана також називають піар-ходом, хоч самі зірки і вважають за краще мовчати з цього приводу. Побічно підтвердив цей факт Потап в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ані Лорак довгий час приписували роман з російським співаком Сергієм Лазарєвим. Артисти як могли ці чутки підігрівали.

Варто відзначити, що до Лорак у Сергія були тривалі стосунки з телеведучою Лерою Кудрявцевою, які також називали піаром. Парочка "зустрічалася" 5 років, при цьому навіть не думаючи про весілля.

Ще один холостяк російського шоу-бізнесу Діма Білан часто стає героєм романів, які є не більше, ніж піар-ходом. Найяскравіший вигаданий роман у нього був з моделлю Оленою Кулецькою.

У відносини Ольги Бузової з блогером Давою вірять не всі. Їх пару часто називають фейковою. Але навіть якщо зустрічаються зірки по-справжньому, їх регулярні сварки і бурхливі примирення точно є піаром.

Нагадаємо, що Дан Балан підірвав мережу яскравим відео, Кароль виявилася не при справах: "як так вийшло, що у вас з Тіною...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак підкреслила кругленький животик облягаючим вбранням:"Шкода, що не з Еміном".

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