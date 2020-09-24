Бурные романы между двумя знаменитостями всегда привлекают внимание общественности. Часто это используют для продвижения проектов или повышения собственной популярности

Politeka.net вспоминала, кто из звезд имитировал романтические отношения ради славы и пиара.

Роман фокусника Дэвида Копперфильда и супермодели Клаудии Шиффер был одним из самых ярких и обсуждаемых. Папарацци не сводили с них глаз, а популярность обоих бешено росла. Впрочем, позже выяснилось, что Клаудия помогала Копперфильду за деньги. Модель получала гонорары за каждый публичный выход со звездой.

Роман Тины Кароль и Дана Балана также называют пиар-ходом, хоть сами звезды и предпочитают молчать на этот счет. Косвенно подтвердил этот факт Потап в интервью Маше Ефросининой.

Ани Лорак долгое время приписывали роман с российским певцом Сергеем Лазаревым. Артисты как могли эти слухи подогревали.

Стоит отметить, что до Лорак у Сергея были длительные отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которые также называли пиаром. Парочка «встречалась» 5 лет, при этом даже не думая о свадьбе.

Еще один холостяк российского шоу-бизнеса Дима Билан часто становится героем романов, которые являются не более, чем пиар-ходом. Самый яркий выдуманный роман у него был с моделью Еленой Кулецкой.

В отношения Ольги Бузовой с блогером Давой верят не все. Их пару часто называют фейковой. Но даже если встречают звезды по-настоящему, их регулярные ссоры и бурные примирения точно являются пиаром.

Напомним, что Дан Балан взорвал сеть ярким видео, Кароль оказалась не у дел: "Как так вышло, что у вас с Тиной...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак подчеркнула округлившийся животик облегающим нарядом: "Жалко, что не с Эмином".

Также Politeka писала, что Кароль огорошила признанием о пополнении в семье: "Доченьку с любимым человеком...".