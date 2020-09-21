Молдавський Виконавець Дан Балан вразив шанувальників новим яскравим проектом

Як повідомляє Politeka.net, після довгої перерви музикант почав регулярно радувати своїми творами. Цього разу він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" танцювальний ролик до треку Crazy Loop "This Love We Breathe".

На кадрах людський силует, витканий з різнокольорових ліній, танцює під музику. Основні рухи зосереджені в ногах, які вимальовують на віртуальному танцполі різні фігури. На задньому тлі можна помітити зоряне небо і"Чумацький шлях". Варто відзначити, що нещодавно співак опублікував відео в схожому образі і з такими ж окулярами.

Користувачі соціальної мережі похвалили Дана Балана за нову роботу і звернули увагу, що артист випустив альбом одночасно з українською співачкою Тіною Кароль, з якою йому приписують роман:

"Як так вийшло, що у вас з Тіною альбом в один день вийшов? 😏"; "Коли нарешті побачимо 80ті?😌 "; "Даник, як ти? Ти б знав,як ми нудьгували ❤ вже хотіли на пошуки йти😂 🙈❤"; "з нетерпінням чекаємо інші відео, кліпи, пісні, альбом)😍 🥰"; "скоро ми всі зійдемо з розуму😍 🥰"; " дан, ти ще довго будеш мучити нас цими шматочками?"; "Вау 🔥 просто супер. Данчик, спасибі що нас радуєш ❤️"; "Це новий всесвіт на ім'я Dan Balan? 💫💫💫".

Нагадаємо, що неголений Дан Балан вперше за довгий час засвітився в мережі: "а що за нудьга на обличчі?".

Як повідомляла Politeka, найрідніша жінка Дана Балана полонила красою в пікантній сукні « "неземна принцеса".

Також Politeka писала, що Дан Балан забув про Тіну Кароль в обіймах королеви краси:"поїхали разом".