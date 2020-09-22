Українська зірка Тіна Кароль вразила одкровенням про чоловіків
Гучне зізнання співачка зробила в ефірі програми "Світське життя", передає Politeka.net.
Свого минулого чоловіка Євгена Огіра, який не зміг перемогти онкологію, Тіна Кароль поховала в 2013 році.
Однак, як зізнається популярна співачка, зараз в її житті є місце для чоловіків і особистому житті.
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"Час йде, не знаю, я ж повинна чимось і кимось надихатися, крім квітів і городу свого. Я по-перше бажаю всім дівчатам щастя, а себе вважаю молодою для того, щоб знайти, можливо, свою пристань", - відверто заявила Тіна Кароль.
Більш того, зірка і суддя шоу "Голос" заговорила про можливе поповнення в сім'ї. Тіна Кароль не проти вдруге стати мамою і хоче, щоб наступною народилася дочка.
"Треба відкритися цьому бажанню, відкритися думки, яка постійно до тебе приходить. І якщо це не станеться з коханою людиною, є багато способів, удочеріння або ще щось, щоб знайти для себе донечку", - додала 35-річна Тіна Кароль.
Раніше ми розповідали, що в 2020 році Тіна Кароль відзначатиме 15-річчя своєї музичної кар'єри.
Карантин і обмежувальні заходи не перешкода для Тіни, у якої дуже насичений рік в плані роботи і старту нових проектів. Спеціально для журналу Vogue UA артистка знялася не тільки в чуттєвій фотосесії, але ще розповіла про нову музику, чим любить займатися вдома, як доглядає за сином.
На чуттєвому фото Тіна позувала в стильній сукні з відкритою спиною і акуратними лямками, частина з яких вона розпустила і підняла над собою.
Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.
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