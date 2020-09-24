Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", постала в новому відвертому образі

Зірка щодня ділиться у своєму Instagram фото і відео, в яких показує, чим займається, а також демонструє свої форми в найвідвертіших образах, пише Politeka.net.

Так, у своєму сторіз Демі з'явилася в незвичному вбранні, завдяки якому можна було розглянути ідеальні принади в деталях.

Модель одягла на груди тонкі лямки, що нагадують формою ліфчик, проте самі по собі вони представляли лише "каркас" для білизни. На оголені груди зірка приліпила блискучі камінці, які приховали від очей пікантні місця. З плечей спала срібна накидка.

Груди "стирчали" і виглядали дуже спокусливо, притягуючи погляд, так і хочеться сказати: "Ого, який бюст!".

Також Роуз одягла блискучі, схожі на залізо, міні-шорти, під якими визирали колготки.

Модель розпустила довге чорне волосся, закинувши одну частину за вушко і засвітивши блискучу сережку.

Фото не зібрали багато лайків і відкритих коментарів, так як в сторіз немає такої можливості. Однак можна з упевненістю сказати, що кадри викликали фурор.

Раніше ми писали, що Демі Роуз показала, що може підкорювати далеко не одним бюстом. Так, красуня продемонструвала свої сідниці. Модель з'явилася в білому комплекті зі стильною різнобарвною вставкою на укороченому топіку.

Завдяки пікантному ракурсу вона отримала багато приємних повідомлень.

Нагадаємо, Демі Роуз вдалося вразити домашнім селфі, на якому вона позувала в мереживному ліфчику зі вставками у формі маленьких квіток і з камінням прямо біля них.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер