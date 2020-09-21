Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе в незвичайному, спекотному образі, в нагороду

Маша цього разу здалася в тапочках, джинсах і блузці, позуючи на тлі куточка і стільців. Єфросиніна почала розстібати блузку, показуючи, що вона без білизни. Красуня засвітила трохи свій бюст. Після цього підійшла до об'єктиву і кадр змінився. Зірка вже була в шикарній блискучій сукні з розрізом на майданчику "Танців з зірками". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ловіть ваше любименькое в подяку за кожен коментар", - написала Маша.

Фанати подивилися майже 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Яка у вас Божественна фігура" ," а джинси?", "Це було чудово вчора! Кращий балкон ваш, ну і Дантес за вами)", "жінка-метаморфоза", "Богиня", "Маша, ти як завжди неповторна!", "Насолода для очей! Краса, як то кажуть, очима дивиться!", "Схожий на Каменських".

Повідомляти,. що відома телеведуча Маша Єфросиніна публічно підловила свою колегу Ольгу Фреймут на брехні.

Фреймут в ролику для шоу розповіла, що її найбільшою помилкою був відхід з «1+1», де вона пропрацювала з 2014 по 2018 рік. За словами Фреймут, робота на» плюсах « - це пік кар'єри і вона хоче повернутися»додому".

Нагадавши, конфлікт Фреймут з Єфросиніною вийшов на новий рівень, пристрасті на "Танцях з зірками" розпалюються

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк у мікро-бікіні приголомшила зануренням у "Танці з зірками"

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна зважилася на пронизливе одкровення через ситуацію в країні



