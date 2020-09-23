Українців планують позбавляти субсидій, щоб заощадити гроші для бюджету
Як пише Politeka.net, про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ході презентації стратегії цифрової трансформації соцсфери, передає РБК-Україна.
Відомство впроваджує єдиний реєстр одержувачів соціальних виплат і розраховують заощадити завдяки йому близько 100 мільярдів гривень з державного бюджету. Чиновники перевірятимуть громадян і виявлятимуть порушників, які отримують виплати без вагомих на те підстав. У Міністерстві уточнили, що будуть підвищувати соціальні виплати тим, хто їх потребує, і відбирати у заможних громадян.
"Ми будемо створювати єдиний соціальний реєстр, де будуть знаходитися всі люди, які отримують соцвиплати", - заявив міністр.
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Він додав, що зараз чиновники при призначенні і виплаті субсидій або іншої допомоги мають неповною, а часто і застарілою інформацією. Все це призводить до додаткових витрат.
"Я сподіваюся, що через кілька років ми зможемо заощадити близько 100 мільярдів гривень", - заявив Федоров.
Раніше в Кабміні попередили, що почнуться масові перевірки одержувачів субсидій. У разі виявлення порушень українців будуть не тільки позбавляти виплат, а й змусять повернути незаконно отримані кошти.
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