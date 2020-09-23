Російська співачка Алла Пугачова вразила втомленим виглядом на заході

Як передає Politeka.net, знімок змученої Пугачової з'явився на одній з фан-сторінок зірки в Instagram. На фото Пугачова з поплившим макіяжем і втомленими очима тримала в руках мікрофон. На її плечах були чиїсь руки. Виглядала артистка болісно блідою.

"Я життя співаю, мені щастя не прощають...", - підписали знімок автори каналу.

За кілька годин пост з Пугачовою зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Не треба відволікатися на негатив ,він завжди буде. Хорошого і доброго більше", "так, як не намагаєшся не звертати увагу на громадську думку, А все одно прикро... На жаль", " Всі вас люблять. Талант не можна заховати. Співайте і співайте. Ми вас любимо", "забийте на всіх, і будьте щасливі!", "Ви прекрасні Алла. Живіть довго і щасливо. Не треба звертати уваги на нещасних людей», «обличчя як у ляльки, вже не впізнати», «Алла Борисівна, не звертайте уваги на дурнів», «Аллочка люди заздрісні не вміють радіти чужому щастю тому і не прощають», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Пугачова робила підтяжку обличчя, включаючи пластику підборіддя, повік, а також підтяжку обличчя в області чола.

Нагадаємо, що Пугачова в чорних колготках задерла ногу перед Галкіним, з пластикою перебір: "відхопив собі...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».

Також Politeka писала, що з'ясувалося, як буде виглядати дочка Пугачової і Галкіна в 17 років.