Юні діти Алли Пугачової та Максима Галкіна показали, як виглядає щастя



Фото маленьких Лізи і Гаррі Галкіна, які в цьому році вперше пішли в школу, а днями відсвяткували свій сьомий день народження, з'явилося на одній з фан-сторінок їх сім'ї в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімку двійнята позують, судячи з усього, у дворі їх з батьками розкішного палацу. Брат і сестра обидва одягнені в білі футболки. Вони дивляться кудись убік і щасливо посміхаються. При цьому в руках у Лізи рамка з фотографією їхнього батька.

"Ліза і Гаррі в сімейному колі", - йдеться в підписі до фото.

Шанувальники зіркового подружжя активно коментують знімок.

"Милашки! Хороших успіхів у навчанні", "чарівні діти", "на фото Єлизавета з Христинкою схожа! Мені так відразу здалося... Тьху тьху красуні", "боже які ж вони гарненькі", "маленькі пустунки щось замишляють", "променисті дітки!", "Ой прямо виховані дітки так люблю я їх завжди лайки ставлю", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося несподіване фото з дочкою Пугачовою.

Знімок Лізи Галкіної з'явився на фан-сторінці в Instagram. Там вирішили подивитися, як дівчинка може виглядати через десять років. Для цього фото семирічної дівчинки пройшло обробку в спеціальному додатку.

Нагадаємо, змучений Галкін обмовився про дітей-школярів від Алли Пугачової.

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