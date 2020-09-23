49-річну співачку і актрису Христину Орбакайте запідозрили в новій вагітності

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки з'явилося фото Христини з великим животом. Співачка стояла біля моря в смугастій сукні, яка обтягувала її «радість».

"Вагітність-найкращий час для кожної жінки!",- підписали фото автори каналу.

У коментарях стали бурхливо обговорювати фото, підозрюючи багатодітну матір в новій вагітності. Одні шанувальники припустили, що це старе фото з часів третьої вагітності артистки. Але знайшлися і ті, хто подумав, що знімок свіжий.

"Це з Клавдією або зараз. Молодці удачі Вам", "Ура багатодітна мама, вітаю!", "Молодець Крістік, народжуй на здоров'я", "ви маєте рацію Христина!!! Це найкращий час!!!", "О залетіла чи що?», «Нехай хороших дітей буде більше», "жіночність, краса, м'якість, чарівність", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, у Христини троє дітей. Першого, Микиту, вона народила в молодості від виконавця Володимира Преснякова. Другого сина Дені Христина народила від бізнесмена Байсарова, а дочка з'явилася у артистки в третьому шлюбі.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте зібрала разом всіх своїх дітей, які позували з коханою мамою за одним столом. Відзначимо, що у старшого сина Христини вже є своя сім'я, хоч поки і немає дітей.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в образі Клеопатри вразила наповал своєю розкішшю: "Богиня!".

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