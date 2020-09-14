Відома російська співачка Крістіна Орбакайте здивувала зміненою зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку одного з фан-клуюов Примадонни російської естради Алли Пугачової в Instagram.

На фото, розміщеному в соцмережі, Христина загадково дивиться в об'єктив, на зірці – чорна блузка з глибоким вирізом, з прикрас на співачці – масивні сережки і кольє.

Шанувальникам сподобався новий образ Орбакайте, про що вони негайно написали в коментарях.

"Клеопатра 👍 супер-красуня!!! Богиня!!!😘 👏 👏 👏 👏 👏 🌹 Шикарна! Богиня класне фото Нефертіті 👍 💋 👌 👏богиня Христина а ти красуня ❤ ❤ ❤ ❤❤ ❤ 👍 👏 👏 красуня і талантище.Красива, елегантна, чарівна 👏 🔥 😍 Богиня❤️❤️❤️ 👏👏👏👍 Краса! 👏 👏 👏 Божественна", – написали вони.

Politeka писала, що Крістіна Орбакайте здивувала фанатів зміненим обличчям. На короткому відео, розміщеному зіркою, Христина стоїть на дерев'яному помості на березі моря, у співачки - розпущене волосся і сонцезахисні окуляри. Сильний вітер смикає легку блузку знаменитості, дівчина загадково посміхається.

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте захопили видом на маловідомому фото. Знімок з'явився в "Instagram" на фан-сторінці, присвяченій Примадонні.

На архівній фотографії зіркові мати і дочка позують зі схожими пишними зачісками, в чорних нарядах. І навіть колір помади у них схожий. При цьому Орбакайте доповнила образ сережками-хрестами, а Пугачова масивними золотими ланцюгами.

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