З наступного місяця Нацбанк виведе з обігу старі гроші, які все ще використовують українці

Як повідомляє Politeka.net, магазини перестануть приймати монети по 25 копійок, а також паперові купюри старше 2003 року. Нові етап оновлення платіжних засобів розпочнеться з 1 жовтня. На щастя для жителів України, застарілі гроші можна обміняти на нові.

Національний банк вже не вперше проводить грошову реформу, всього рік тому він вивів з обігу монети номіналом 1, 2, 5 копійок. Регулятор пояснив, що таким чином скорочує витрати на випуск, перевезення і зберігання таких дрібних платіжних засобів. У той же час, суми в чеках вирішили округляти до цифр, кратних 10. Примітно, що зараз прибирають монети в 25 копійок і залишають в 10 - це потрібно саме для округлення при розрахунках.

За даними НБУ, 1,8% обороту паперових грошей складають купюри, випущені до 2003 року (5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень). За останні три роки їх кількість практично не змінилася-українці рідко розплачуються ними при покупках. Ймовірно, майже всі вони залишаються в руках колекціонерів, пошкоджені або загубилися. Нацбанк очікує, що громадяни не відчують змін, пов'язаних з цими купюрами.

Поступово почнуть прибирати з ринку купюри номіналом 1 і 2 гривні, а також 1-гривневі монети зразка 1996 року. Ними ще можна буде без проблем розплатитися, проте регулятор буде поступово вилучати їх з обороту і замінювати новими монетами того ж гідності. У підсумку повинні залишитися тільки однакові" кругляші " зразка 2018 року.

Всі вищезгадані гроші, які залишаться в кишенях, гаманцях і скарбничках, українцям до 1 жовтня 2021 року потрібно обміняти в банках або більш вигідно продати в приватні колекції. У торгових мереж, щоб здати застарілі гроші, буде час до 16 жовтня 2020 року.

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