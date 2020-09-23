Українська співачка Тіна Кароль потрясла зовнішністю в четвертому випуску шоу "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість прийшла на зйомки програми в довгій зеленій сукні з розрізом на стегні. На знімках, які з'явилися в соціальній мережі "Instagram", можна помітити, що Тіна не одягла під низ бюстгальтер, а дизайн вбрання зробила акцент на глибокому декольте завдяки додатковим шнуркам. Образ довершила об'ємна зачіска з розпущеним волоссям.

Під час фотосесії зірка спокусливо згинала своє тіло і приймала елегантні пози. На деяких кадрах вона відображена крупним планом.

Користувачі соціальної мережі по-різному відреагували на зовнішній вигляд Тіни Кароль. Так деякі захопилися образом на шоу, але багатьом в очі кинулися недоліки. У коментарях шанувальники висловили свої думки про те, як виглядає співачка:

"Начебто щось не те з макіяжем. Явно старить"; "Ось, або візажиста поміняли або фотограф щось косячить. Щось з Тіною не так"; "Вага набрала"; "Вже не перше фото, щось не те з макіяжем не так розставлені тон-рум'яна. Очі добре, а під очима, щоки, як опухла або постаріла. Може звичайно макіяж тут ні до чого"; "Чомусь цей образ сподобався мені найбільше. Дуже романтично💚 🌹"; " обалденное плаття! Тіні дуже йде!"; "Старенька:)"; "Дуже ніжний образ!❤️👏".

Нагадаємо, Кароль обтягнулася шкірою і вразила всіх на "Алеї зірок" у Києві.

А ще Politeka писала, що Кароль здивувала фігурою в занадто тісній шкіряній сукні з декольте.

Також Politeka повідомляла, що Кароль перетворилася на зухвалу спокусницю в сукні з блискавкою на грудях.