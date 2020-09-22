Відома російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва показала, як проходить її підготовка до зйомок

Зірка поділилася новим відео зі своєї гримерки в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах можна побачити, що ж насправді відбувається за лаштунками, коли співачка тільки готується до зйомок. Так, на відео візажист старанно укладає брови Джанабаєвої, щоб вона виглядала ідеально перед камерою. Решта макіяжу співачки вже готова: на ній ідеальний тон, рум'яна, вії підкреслені чорною тушшю, а губи виділені яскраво-червоною помадою, яка задає тон всьому образу.

"Зараз брови розчешу, шнурки погладжу, що там ще можна зробити з «корисного» і «потрібного»...і все, я повністю готова до зйомки", - написала співачка в підписі до відео.

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Її шанувальники тут же почали коментувати кадри. При цьому деякі відзначали, що такий макіяж візуально додав зірці віку.

"Ви чудові!", "Макіяж "+10років", "на Мадонну в 62 дуже схожа", "дуже гарний макіяж", "порцелянова шкіра і теплота в очах", "краса а помада у вас вогонь і дуже вам йде", "лялечка Барбі", "інопланетянка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Джанабаєва поділилася фото з відпочинку.

Альбіна позувала, стоячи на каменях. Для прогулянки співачка вибрала легкий костюм. Довгий світлий жакет був розкритий і під ним здалася зеленувата футболка, також зірка була в шортиках, завдяки яким можна розгледіти стрункі і красиві ніжки Джанабаєвої. 

Нагадаємо, розкішна Джанабаєва накинула плащ на оголене тіло, Меладзе не встоїть.

Як повідомляла Politeka, апетитна Джанабаєва вразила витонченою фігуркою в шортах.

Також Politeka писала, що щаслива Джанабаєва заінтригувала кадрами в дзеркалі, Меладзе пощастило: "як завжди прекрасна".