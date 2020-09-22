30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, показала себе в розкішній сукні та костюмі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео зі зйомок. Краостка знімала себе крупним планом, в результаті чого шанувальники змогли розгледіти її пишні форми.

На першому відео дівчина позувала в неймовірно красивому костюмі в полунички. Тісний топ підкреслив апетитні груди актриси, а спідниця обтягнула пишні стегна. Кошкіна розповіла шанувальникам, що зараз знаходиться на зйомках.

"Ось так полунички на мені виглядають. Взагалі в костюмі знімати не можна. Я от думаю, може викупити цей костюмчик», - зазначила Яна.

"Так. Запрещенка",- прокричав хтось за кадром, натякаючи на те, що в Instagram не можна викладати фото зі зйомок.

На наступних сторіс Яна позувала в рожевій сукні з цікавим верхом. Одна половина костюма була пікантно оголена, а друга закрита рюшем. Виглядала дівчина чудово.

Як відомо, Яні Кошкіній приписують роман з Харламовим після того, як їх разом нібито бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої, куди Гарік прийшов один. Самі зірки роман заперечують, але в мережі активно обговорюють можливі відносини між ними.

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