Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач похвалився талантами своєї юної дочки Лізи, яка явно пішла в батька почуттям гумору

Гуморист поділився кумедним відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео Ткач з донькою сидять в машині і мило дурять. Ліза вирішила записати відеозвернення до "Гаріка і Стасика", які виявилися колегами її тата, артистами Гаріком Бірчею і Станіславом Бокланом.

Так, маленька Ліза кокетливо вимовляє: "Гарік, привіт, Стасик, муа", а потім посилає в камеру повітряний поцілунок. Мила витівка дівчинки розсмішила її батька, який просто не зміг залишитися байдужим.

Під відео відзначився і один з адресатів звернення.

"Стасику, звичайно, пощастило більше!",- написав Бірча.

У коментарях українці тут же почали обговорювати відео.

"Відразу видно, татова дочка", "ні ну це капець!!! Яка чарівна Лизуня...піде по стопах батька сто пудів!!", "це найкраще що я бачила", "Татова копія!", "Красуня маленька!", "На цю красуню можна дивитися вічно", "який позитивчик", "гени є гени", "Єгоза. Тата вже "переплюнула", "одне обличчя, одне обличчя", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач похвалився ідеальним відпочинком з сім'єю на природі.

"Повний склад команди ткачі. Вгадайте, з якого виду спорту?"- написав артист в Instagram.

Звернемо увагу, що на знімку Ткач позує поруч зі своєю красунею-дружиною і дочкою. Поруч з ними позує їх маленька собачка породи такса.

Нагадавши, сімейна сцена Юрія Ткача з "Квартал 95" потрапила на відео: "навіщо ж так ображати чоловіка?".

Як повідомляла Politeka, Кошовий і Ткач з "Квартал 95" показали дочок і сильно спантеличили українців: «Канікули суворого режиму».

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" похвалився красунею-дружиною і дочкою на відпочинку.