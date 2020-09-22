Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался талантами своей юной дочки Лизы, которая явно пошла в отца чувством юмора

Юморист поделился забавным видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео Ткач с дочкой сидят в машине и мило дурачатся. Лиза решила записать видеообращение к «Гарику и Стасику», которые оказались коллегами ее папы, артистами Гариком Бирчей и Станиславом Бокланом.

Так, маленькая Лиза кокетливо произносит: «Гарик, привет, Стасик, муа», а затем посылает в камеру воздушный поцелуйчик. Милая выходка девочки рассмешила ее отца, который просто не смог остаться равнодушным.

Под видео отметился и один из адресатов обращения.

«Стасику, конечно, повезло больше!», - написал Бирча.

В комментариях украинцы тут же принялись обсуждать видео.

«Сразу видно, папина дочь», «Не ну это капец!!! Какая волшебная Лизуня...пойдет по стопам отца сто пудов!!», «это лучшее что я видела», «Папина копия!», «Красавица маленькая!», «На эту красотку можно смотреть вечно», «какой позитивчик», «гены есть гены», «Егоза. Папу уже "переплюнула"», «Одно лицо, одно лицо», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач похвастался идеальным отдыхом с семьей на природе.

«Полный состав команды Ткачи. Угадайте, по какому виду спорта?» - написал артист в Инстаграм.

Обратим внимание, что на снимке Ткач позирует рядом со своей красавицей-женой и дочерью. Рядом с ними позирует их маленькая собачка породы такса.

Напомним, семейная сцена Юрия Ткача из "Квартал 95" попала на видео: "Зачем же так обижать мужа?".

Как сообщала Politeka, Кошевой и Ткач из "Квартал 95" показали дочек и сильно озадачили украинцев: «Каникулы строгого режима».

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» похвастался красавицой-женой и дочерью на отдыхе.