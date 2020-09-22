На бабусю зовсім не схожа

Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко полонила осіннім образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала осіннє фото, на якому позувала в білосніжних спортивних штанях і білому светрі. Соня доповнила образ красивою маскою з візерунками і сумочкою. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним.

"Готова до гарячого шоколаду, хрусткого листя і затишного светра», - підписала знімок красуня, натякаючи на остаточний прихід осені.

За годину її фото зібрало півтисячі лайків. У коментарях їй залишили кілька компліментів.

"Супер", "мила", "Краса", "вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко показала себе на прогулянці. Красуня позувала в чорному піджаку, світлих коротких шортах і спокусливій маєчці на бретельках. Соня стояла біля стовпа і посміхалася на камеру.

Крім цього, нещодавно Євдокименко влаштувала зухвалу фотосесію в машині. Красуня одягла пікантний наряд на завязочках, а зверху накинула білу сорочку. Дівчина сиділа в машині і спокусливо дивилася в кадр.

Як відомо, Соня Євдокименко-це донька Руслана Євдокименка, сина Софії Ротару. Дівчині всього 19 років, але вона вже встигла повчитися закордоном і спробувати себе в різних професіях.

Нагадаємо, що безтурботна Соня Євдокименко розкинулася в машині в спокусливому вбранні, вразивши навіть бабусю:"диво".

А ще Politeka писала, що Соня Євдокименко вразила наповал ніжним образом:"леді-грація".

Також Politeka повідомляла, що Соня Євдокименко продемонструвала натуральну красу, домашнє фото.