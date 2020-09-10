Внучка знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала зухвалу фотосесію в машині в спокусливому вбранні

Красуня поділилася новим стильним знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Соня сидить в машині з відкритими дверцятами. На дівчині стильний купальник кольору хакі з глибоким декольте і кокетливим декором на ньому. Зверху красуня накинула вільну білу сорочку, яку вона залишила розстебнутою.

Розпущене волосся Соні вільно спадає на її плечі. Її образ доповнює спокійний макіяж, який ідеально підкреслює риси її обличчя.

У коментарях до знімка красуні відзначилася її бабуся, яка надіслала Соні купу захоплених смайликів.

Шанувальники юної співачки також не залишилися байдужими.

"Дуже красива", "Супер", "принадність, яка модель", "Соня диво", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Євдокименко поділилася незвичайними знімками на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", для яких злегка оголилася. Соня сфотографувалася крупним планом в рожевому вбранні, який практично не сховав її тіло. Судячи з фото, модель приспустила одяг, але прикрила груди руками хрест-навхрест. Очевидно, що дівчина позувала без бюстгальтера.

Родзинкою образу став яскравий макіяж: щоки Соні Євдокименко прикрасив помітний рум'янець, а на очах виділяються яскраво-помаранчеві стрілки. Дівчина навіть закрила очі на одному з фото, щоб можна було краще розгледіти розмальовку на повіках. На іншому знімку вона показала крупним планом обличчя з глибокими сірими очима.

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