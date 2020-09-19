Внучка Ротару Соня Євдокименко похвалилася стильним образом, який підкреслив її красу

Як повідомляє Politeka.net, зараз внучці Софії Ротару Соні Євдокименко всього 18 років, проте, дівчина даремно часу не втрачала і за такий юний вік змогла багато чого досягти сама: стала обличчям модного бренду, взяла участь у фотосесіях для модних колекцій і підкорила подіуми.

Незважаючи на те, що штат Нью-Йорк знаходиться на першому місці в США за кількістю заражених китайськм вірусом, Соня не боїться з'являтися на вулиці в ніжному образі.

Дівчина вирушила на прогулянку містом. Для цього вона обрала довгу сукню бузкового кольору з ніжними квіточками, чорні чобітки на високих підборах і сумочку із золотою пряжкою, які створюють ефектний образ красуні-українки. Вона кокетливо тримає край сукні, а її шовкове довге волосся каскадом спадає по плечах.

На ніжному обличчі з ледь помітним природним макіяжем виділяється щаслива посмішка. На губах-ледь помітний блиск. Вона вважала за краще обійтися без аксесуарів а її наряд дозволив вдосталь намилуватися її ідеальною красою. Образ вийшов елегантним і незрівнянним, дійсно гордість бабусі.

Підписникам відповідний знімок припав до смаку. Вони не перестають захоплюватися красою і природною грацією-леді моделі.

"Яка красуня😻 Люблю тебе, Сонечка💖", " Ти просто незрівнянна!!!!! Ми всі дуже дуже сильно любимо тебе❤️😍 😘", "люблю цей образ".

Нагадаємо, зухвала внучка Ротару показала майстер-клас на рингу, бабуся може бути спокійна.

Як повідомляла Politeka, вічно молода Софія Ротару засвітила всю свою сім'ю на святі.

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